Open day all’Università dell’Insubria: 3mila partecipanti a Como e Varese. Tra le novità il corso in Farmacia

Successo per l’Open Day 2026 dell’Università degli Studi dell’Insubria, che con 3mila partecipanti nelle sedi di Como e Varese ha raggiunto un nuovo record di presenze. Ampia partecipazione alla giornata, contrassegnata dal claim «Qui succede qualcosa», non solo dal territorio di riferimento dell’Ateneo, ma anche da altre province lombarde, dal Piemonte e dalla Svizzera.

Dopo l’accoglienza e la consegna dei kit di benvenuto, si è tenuta la presentazione dei servizi agli studenti e poi si sono svolte le attività di orientamento proposte dai corsi di laurea. Docenti, tutor, studenti, laureati Insubria hanno illustrato i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, con desk informativi, presentazioni nelle aule, visite ai laboratori e momenti di confronto diretto.

Durante la mattinata la rettrice Maria Pierro ha portato il saluto istituzionale sia a Como sia a Varese, incontrando studenti, famiglie e docenti. Hanno partecipato anche i sindaci di Como Alessandro Rapinese e di Varese Davide Galimberti e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Oltre all’interesse per le novità dell’offerta formativa, tra le quali il corso di laurea magistrale in Farmacia con sede a Como, particolarmente alta l’attenzione per i corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e per le Professioni sanitarie, con oltre il 25 per cento delle iscrizioni complessive, che confermano l’Area sanitaria tra le più richieste dell’Ateneo.

Le attività di orientamento per i futuri studenti proseguono con la possibilità di partecipare a lezioni aperte organizzate dai singoli corsi di laurea, in attesa dell’avvio delle immatricolazioni tradizionalmente fissato a luglio. L’Open Day delle lauree magistrali sarà “diffuso”, con eventi dipartimentali tra l’11 e il 22 maggio.