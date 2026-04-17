Mattina nera per i pendolari comaschi. Fino a 40 minuti di ritardo sulle linee per Milano

Ritardi fino a 40 minuti stamattina sui treni tra Como e Milano. A innescare il caos è stato un guasto sulla linea Lecco-Molteno-Monza, che ha bloccato il nodo di Monza e ha trascinato nel ritardo la S11 e il Regio Express verso Como San Giovanni.

Anche la R17 Cadorna-Como Lago ha perso 20 minuti per l’affollamento a Bovisa. Ad aggravare la situazione, un intervento delle forze dell’ordine a Rogoredo, concluso alle 7:20, ha generato un effetto domino su tutte le partenze da Garibaldi e Centrale. Completano il quadro i cantieri attivi a Porta Garibaldi, Centrale e al bivio Rosales di Como, sulla linea Chiasso-Milano.

Sul fronte stradale, un incidente sulla Tangenziale Nord allo svincolo per la SS36 del Lago di Como ha spinto molti automobilisti verso il treno e ha amplificato la congestione in stazione. I lavori notturni sull’A9 Lainate-Chiasso, terminati alle 5 di stamattina, hanno lasciato code residue nelle prime ore del giorno.