Dopo 462 giorni di chiusura domani riapre il Teatro Nuovo di Rebbio

Dopo oltre un anno, per la precisione dopo 462 giorni di chiusura, riapre il Teatro Nuovo di Rebbio. Domani riprenderanno gli spettacoli che erano stati interrotti per la necessità di un intervento di ristrutturazione e messa a norma della sala.

Il primo evento, che segnerà la riapertura, sarà un concerto a sostegno di Aido e dei progetto di accoglienza del parroco don Giusto della Valle. Sul palco Sarah Lee Guthrie, nipote del leggendario Woody Guthrie assieme ad altri musicisti e con la scrittrice palestinese Alae Al Said.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sezione provinciale AIDO di Como (Associazione Italiana Donazione Organi) o consultare le pagine social della Parrocchia di San Martino.