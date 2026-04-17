Asia Bonelli, convocazione nella Nazionale Seniores B

Grande soddisfazione per la pallavolista comasca Asia Bonelli e per la Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno, il club in cui la giocatrice è cresciuta. L’atleta della Cbf Balducci Hr Macerata è stata infatti convocata nella Nazionale Seniores B femminile. La palleggiatrice 26enne è stata inserita nella lista delle atlete selezionate dalla Federazione Italiana Pallavolo per il primo collegiale stagionale.

Nelle ultime tre stagioni Bonelli ha conquistato la promozione in serie A1 e la successiva salvezza: un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la società maceratese.

Quello a cui prenderà parte Asia Bonelli è il primo collegiale della stagione per la Nazionale Seniores B femminile, che sarà guidata in panchina da coach Carlo Parisi. Le azzurre, che avranno come appuntamento clou dell’estate i Giochi del Mediterraneo di Taranto (21 agosto-3 settembre), si ritroveranno al Centro Federale Pavesi di Milano, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, per la prima settimana di lavoro del 2026.

Le atlete convocate

Valeria Battista, Federica Pelloni (UYBA Volley); Alessia Bolzonetti (Volley Bergamo); Asia Bonelli (HR Volley Macerata); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley); Veronica Costantini (Igor Volley); Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons).