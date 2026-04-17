Vent’anni di Museo del Ciclismo, al Ghisallo una mostra e nuove bici di campioni

Al Museo del Ghisallo una mostra e una collezione temporanea di biciclette per festeggiare il traguardo del museo fondato nel 2006. L’inaugurazione è fissata domani, sabato 18 aprile, alle ore 17 con una sfilata di due ruote che celebra le imprese della storia del ciclismo.

Un progetto espositivo che ne interpreta pienamente lo spirito: “20 bici per i 20 anni”, una collezione di venti biciclette speciali, ciascuna simbolo di un’impresa che ha segnato la storia del ciclismo. Ci saranno, tra le altre, la Gios di Roger De Vlaeminck, con cui partecipò alla sfortunata Milano Sanremo del 1975 a cui si affianca la gemella con cui il belga vinse la Parigi-Roubaix 1977. In ricordo dell’indimenticabile campione Marco Pantani una bicicletta usata nel Giro 1997, la prima con la sella del logo del Pirata. Ci saranno poi il mezzo da cronometro di Mario Cipollini – che riporta al prologo del Giro d’Italia 2002 a Groningen -, la bici usata da Tom Boonen alle Olimpiadi del 2012, quelle di Vincenzo Nibali del Giro d’Italia 2016, di Julian Alaphilippe del 2012, e Remco Evenepoel alla Vuelta 2022 e di Jay Hindley al Giro d’Italia 2022.

Parallelamente il taglio del nastro coinvolge anche una mostra che racconta i primi vent’anni della struttura voluta da Fiorenzo Magni, il grande ex ciclista e direttore sportivo scomparso nel 2012. Tre sale espositive con cimeli e immagini iconografiche dall’album dei ricordi che si apre su 20 anni di incontri, storie, collaborazioni e amicizie costruite dentro e fuori l’esposizione di questo spazio. Si parte dalla nascita del mito del Ghisallo, l’idea del museo, l’apertura e poi la storia di 20 anni di iniziative e presenze importanti di campioni, testimonianze e incontri.

“Non è finita qui, – dice Carola Gentilini – ulteriori pezzi a sorpresa andranno a completare il mosaico di questo racconto in onore dell’anniversario del museo. A tutti l’invito a venire al Ghisallo per festeggiare di volta in volta con noi un compleanno tanto speciale. “20 bici per i 20 anni” si configura così come un racconto dinamico, destinato a crescere nel tempo, capace di accompagnare il pubblico lungo tutta la stagione del Ghisallo, trasformando la visita al Museo in un’esperienza in evoluzione, dove ogni ritorno può rivelare una nuova “candela” accesa”.