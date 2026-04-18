“No” all’intitolazione del lungolago ad Alida Valli: bufera social contro il sindaco

Polemica aperta a Como dopo il “no” del Comune all’intitolazione del lungolago ad Alida Valli, attrice di fama mondiale che ha trascorso la propria infanzia proprio nella città lariana. La decisione del Consiglio Comunale ha suscitato il disappunto, tra gli altri, anche di Edoardo Sylos Labini, storico volto della soap di culto “Vivere” ambientata a Como e andata in onda fino al 2008. L’attore, infatti, ha pubblicato un video sui social in cui ha chiesto al Sindaco di fare marcia indietro sulla decisione presa dalla giunta.

L’attore ha sottolineato come la città dovrebbe essere fiera di un’icona che ha lavorato con maestri del calibro di Hitchcock, Visconti e Orson Welles. Per sostenere la memoria della diva, Labini ha annunciato una puntata speciale di “Inimitabili” in onda domenica su Rai 3 e un approfondimento sulla rivista “Cultura Identità” in uscita lunedì, ribadendo che valorizzare chi ha dato lustro alla cultura italiana nel mondo è un compito fondamentale delle istituzioni.