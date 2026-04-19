Vittoria nel derby con Varese: per Cantù la salvezza è più vicina

Vittoria in volata di Cantù nel derby contro Varese, in una partita che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. I brianzoli si sono imposti con il punteggio di 100-96. Gara disputata punto a punto con l’Acqua S.Bernardo che alla fine ha festeggiato in un PalaDesio da tutto esaurito grazie al canestro conclusivo di un grande Green, protagonista assoluto del match con i suoi 21 punti.

Un successo prezioso in ottica salvezza. In classifica Cantù ha agganciato Udine a quota 18 punti. Alle loro spalle, a quota 14, Sassari e Treviso.

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese 100-96 (parziali 20-19, 26-25, 30-26, 24-26)

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 7, Moraschini 11, De Nicolao 5, Ballo 8, Bortolani 11, Molteni N.E., Sneed 17, Basile 8, Fevrier 12, Green 21, Gualdi N.E., Okeke. Allenatore: De Raffaele.

Openjobmetis Varese: Stewart 19, Alviti 10, Moore 13, Villa N.E., Assui 5, Nkamhoua 23, Iroegbu 14, Librizzi, Renfro 6, Bergamin N.E., Ladurner 2, Freeman 4. Allenatore: Kastritis.

Arbitri: Rossi, Grigioni, Attard.

Spettatori: 6.058