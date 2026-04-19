Tenda vista lago a due passi da Villa Olmo, l’ironia del sindaco: “Lo abbiamo sanzionato con cordialità”

Ci risiamo. Con il caldo e con la stagione turistica appena ripartita, si ripresentano i soliti problemi. Solo ieri parlavamo qui dell’annunciata stretta del Comune di Como sui buttadentro, mentre in questo altro articolo mostravamo le immagini di gente sdraiata al sole al Tempio Voltiano e dei primi bagni nel lago nei punti vietati. Questa mattina, in un post pubblicato sui social, il sindaco Alessandro Rapinese torna a documentare anche il “campeggio selvaggio” (se così possiamo definirlo). Nella foto si vede una tenda montata nel parcheggio a pochi passi dall’ingresso al parco di Villa Olmo. “Lo abbiamo svegliato con dolcezza e sanzionato con cordialità” scrive Rapinese.