Coach De Raffaele: “Mancano due punti alla salvezza, il nostro scudetto”

Un successo di grande rilevanza in ottica salvezza. La vittoria nel derby con Varese è stata tonificante per la Pallacanestro Cantù.

“Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento a tutto lo staff medico – ha detto alla fine Walter De Raffaele, tecnico dei brianzoli – Ha fatto un lavoro eccezionale per rimettere in piedi diversi giocatori; da ultimo Bortolani, che ha giocato con 38 di febbre. Varese ha disputato una grande partita, sapevamo di avere di fronte una squadra di grande talento. La cosa che mi rende più contento è che siamo riusciti a prendere un contributo da tutti, condividendo la palla, come testimoniano i 24 assist. I tifosi sono stati poi uno spettacolo meraviglioso: saranno felici per questo derby, ma sono stati, come sempre, il nostro sesto uomo. Ci mancano due punti per arrivare al nostro scudetto e già da sabato vogliamo fare in modo di riuscire a mantenere la categoria”. Il 25 aprile i brianzoli saranno impegnati a Udine.

“Era un derby e c’era tensione – ha spiegato Riccardo Moraschini – oltre a una grande voglia di vincere da parte di entrambe le contendenti. È stata una sfida che abbiamo gestito molto meglio nel secondo tempo, soprattutto in difesa, contenendo gli errori che avevamo commesso nel primo. C’è mancata forse un po’ di gestione del vantaggio. Alla fine, però, era importante vincere: per noi, per la classifica, per la società e per i tifosi”.