“Il Sinigaglia che vogliamo”, il comitato “Tutela Zona Stadio di Como” organizza un incontro pubblico

“Il Sinigaglia che vogliamo” è il titolo dell’incontro organizzato dal Comitato “Tutela Zona Stadio di Como” per la serata del 4 maggio nella biblioteca comunale di Como alle 20.30.

Il comitato si è costituito l’anno scorso (leggi qui l’articolo) in seguito alla presentazione del piano di riqualificazione dell’impianto cittadino da parte del Como 1907 sottolineando il valore dell’area e l’imponenza del nuovo progetto. Gli esponenti hanno chiesto a più riprese un confronto con il Comune e la società allo scopo di partecipare a questo processo di rinnovamento di una delle zone di pregio della città. All’inizio di quest’anno, peraltro, è stato presentato un ricorso al Tar che arriva direttamente dal comitato. Nel mirino la determina del Comune di Como datata 7 gennaio 2026, che chiudeva positivamente la conferenza dei servizi preliminare, che – di fatto – ha dato il via libera ai prossimi passi per la costruzione del nuovo stadio.

L’incontro del 4 maggio sarà moderato dalla portavoce, l’avvocato Mirella Quattrone, toccherà i temi urbanistici, le questioni legali e porterà al tavolo la voce dei cittadini attraverso le scuole coinvolte in questa rivoluzione (la primaria Corridoni in primis, destinata a chiudere per essere trasformata in un parcheggio).

Al tavolo l’ex presidente dell’Ordine degli Architetti, Michele Pierpaoli e la collega Elisabetta Patelli (Europa Verde), l’avvocato Veronica Dini e il il presidente del Consiglio d’Istituto Como Borgovico, Simone Molteni.

L’incontro è aperto al pubblico. E’ stata lanciata anche una raccolta fondi per sostenere i ricorsi e le iniziative legali “a sostegno del ricorso per il futuro del Sinigaglia e del suo quartiere”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza interessata a conoscere da vicino i progetti e le ragioni di chi si impegna per preservare l’identità urbana di una delle zone più iconiche della città di Como.