Mario Lavezzi, passeggiata e visita al Mulino di Anzano del Parco

Mario Lavezzi in visita al Mulino di Anzano del Parco. Il compositore e cantautore ha visitato quello per anni è stato lo storico studio di registrazione di Mogol e Lucio Battisti. Lo stesso Lavezzi aveva collaborato con loro, con uno storico gruppo come la Formula 3 e altri importanti personaggi della musica italiana. A fare gli onori di casa il sindaco del paese brianzolo, Rinaldo Meroni, e il suo vice, Lorenzo Salzano.

Scendendo verso il Mulino, Lavezzi ha percorso il sentiero che di recente il comune ha allestito con una serie di cartelli che ricordano la presenza e le opere di Mogol e Battisti sul territorio di Anzano del Parco.

Lo stesso Mogol, pochi mesi fa, proprio al Mulino è stato protagonista di una indimenticabile giornata – presentata da Dolores Longhi di Etv – in cui si è raccontato e in cui si è esibito Gianmarco Carroccia, che ha presentato le più famose canzoni di Battisti (QUI il resoconto di quella giornata, in una speciale puntata di Angoli).

Nelle immagini, Mario Lavezzi al Mulino di Anzano con il sindaco Meroni e il vicesindaco Salzano