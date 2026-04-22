Inter-Com0 3-2, il presidente Suwarso: “Fuori a testa alta, c’è molto di cui essere orgogliosi”

Como fuori dalla Coppa Italia dopo il 3-2 a favore dell’Inter a San Siro, con i tifosi lariani che, con la squadra a lungo avanti per 2-0, hanno cullato il sogno di conquistare la finalissima.



A questa sfida storica per il club biancoblù il presidente del Como Mirwan Suwarso ha dedicato sui social un accorato messaggio.

“Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso – ha scritto il presidente – Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra”.

“Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione – ha aggiunto Suwarso – Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi. All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione”.