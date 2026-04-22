“Milva e il suo lago”: a Torno i racconti della figlia Martina Corgnati

Una serata con i racconti e i ricordi di Milva sul lago. Un tributo alla grande artista scomparsa nel 2021, che visse per decenni sul Lario e che è sepolta al cimitero di Blevio.

A parlare della madre ci sarà la figlia, Martina Corgnati. L’incontro “Milva e il suo lago” è in programma giovedì 30 aprile alle 18.30 a Torno, in via De Benzi 17, con ingresso libero per tutte le persone interessate.