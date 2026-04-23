Marco Butti a Imola: in pista nella Porsche Carrera Cup Italia

Nuova avventura per il pilota comasco Marco Butti. Il giovane di Porlezza scenderà in pista nel prossimo weekend per il primo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026, difendendo i colori del team The Driving Experiences. Il palcoscenico sarà l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di

Imola.

Dopo i successi ottenuti nelle categorie TCR, Butti compie un passo fondamentale nella sua carriera, misurandosi con la Porsche 911 GT3 Cup. Una sfida ambiziosa che lo vede inserito in uno dei campionati monomarca più competitivi e spettacolari d’Europa.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura,” ha dichiarato alla vigilia Marco Butti. “Il debutto a Imola ha un sapore speciale, è una pista tecnica e ricca di storia che non perdona errori. Il feeling con il team The Driving Experiences è stato ottimo fin dai primi giri e sono pronto a are il massimo per ripagare la fiducia della sqaudra. Sarà un weekend di apprendimento, ma l’obiettivo rimane quello di stare davanti.”

