Como, controlli straordinari della polizia contro spaccio e degrado: identificate 82 persone

Controlli straordinari del territorio contro degrado e spaccio nel pomeriggio di venerdì con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato, assieme a quelli dell’Ufficio di Gabinetto e della Squadra Volante della questura di Como. Interessate le aree adiacenti la stazione ferroviaria “Como Borghi”, in via Aldo Moro, l’area Skate Park del parcheggio Ippocastano e i giardini di Via Anzani.

Sono state identificate 82 persone, 20 delle quali extracomunitari, 3 minori e 7 richiedenti asilo. Di queste, 22 sono risultate già note alle forze dell’ordine. È stato anche effettuato un posto di blocco in via D’Annunzio, con il controllo di 20 veicoli. Controllati anche cinque esercizi commerciali tra via Leoni, via Anzani, via Viganò e nella zona di Lipomo. Ė stato infine controllato un cittadino tunisino, ricercato, al quale è stato notificato un ammonimento per violenza domestica emesso il 2 aprile scorso.