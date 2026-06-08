L’allerta delle fiamme gialle a Como: “Attenti alle truffe dei falsi finanzieri”

Finti finanzieri stanno mettendo in atto tentativi di truffa in serie nel territorio comasco. A mettere in guardia i cittadini sono i veri militari delle fiamme gialle, che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Le vittime, contattate da sedicenti finanzieri, vengono invitate a presentarsi in caserma oppure a preparare denaro e gioielli da consegnare a un funzionario. La guardia di finanza sta facendo accertamenti sui tentativi di truffa e ripete l’appello a non consegnare denaro né preziosi e a non effettuare bonifici. Il numero di pubblica utilità “117” è attivo 24 ore su 24 per indicazioni e consigli. In casi sospetti o dubbi chiamare il numero unico di emergenza 112.