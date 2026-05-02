Cantù in campo per la salvezza. Domenica alle 17 la sfida con Treviso

Cantù a caccia della salvezza domenica al PalaDesio, in quello che sarà l’ultimo turno di campionato per i brianzoli, che osserveranno poi un turno di riposo nella giornata conclusiva della serie A di pallacanestro. La squadra di coach Walter De Raffaele può raggiungere la salvezza matematica vincendo la sfida in casa o eventualmente anche grazie a una sconfitta di Sassari contro la Virtus Bologna.

“Sappiamo tutti l’importanza che ha questa partita – ha detto alla vigilia De Raffaele – Treviso è una squadra che, da quando ha praticamente cambiato roster, ha trovato talento, distribuito tra interni ed esterni, e una quadratura, figlia anche dei risultati che ha ottenuto con grande merito, soprattutto l’ultima vittoria a Brescia. Prevedo una gara molto fisica e la capacità di contenere questo loro talento sarà un elemento fondamentale”.

“Dovremo giocare a viso aperto, provando a non farli correre per evitare di evidenziare ancor più le loro qualità – ha aggiunto l’allenatore di Cantù – Da parte nostra sarà decisivo pensare alle nostre cose, giocando con attenzione e senza andare a cercare soluzioni particolari. Bortolani ha svolto parte degli allenamenti in questi giorni, è in una fase di recupero e, se tutto dovesse procedere come sembra e ci aspettiamo, sarà della partita”.

Con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, Treviso ha raddrizzato la propria classifica ed è distante soltanto due lunghezze dalla salvezza matematica. Squadre in campo alle 17.