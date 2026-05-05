Cantù, al via la 34a edizione del concorso pianistico. Per la prima volta un palco a Bruxelles

Cantù si conferma palcoscenico internazionale della musica classica. Al Teatro Fumagalli è stata presentata oggi la 34a edizione del Concorso internazionale per pianoforte e orchestra “Città di Cantù”, in programma nella stessa sede dal 6 al 10 maggio. Su 123 domande arrivate da tutto il mondo, sono stati selezionati 18 concorrenti, che si sfideranno davanti a una giuria internazionale.

La manifestazione, organizzata dalla Nuova scuola di musica e dal comune di Cantù sotto la presidenza di Cristina Molteni, quest’anno può contare su un sostegno più ampio. Arriva il patrocinio del Parlamento europeo e il supporto di un nuovo sponsor, Acinque, che si affiancano alle risorse comunali e alle donazioni dei privati. Il vicesindaco Valeriano Maspero ha illustrato le novità di questa edizione. C’è poi un cambio importante sul fronte musicale. Dopo trent’anni di sodalizio con l’orchestra filarmonica di Bacau, il concorso apre un nuovo capitolo artistico. A suonare sarà l’Orchestra filarmonica italiana “Antonio Vivaldi” di Morbegno, guidata dal maestro Ovidiu Balan, già alla testa della formazione rumena per tre decenni. Le semifinali prendono il via mercoledì 6 maggio, le finali sono in programma sabato 9 e domenica 10 maggio.Il direttore artistico Vincenzo Balzani ha tracciato il profilo dei concorrenti in gara.