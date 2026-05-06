Furti in serie nelle automobili, arrestato un 40enne nel Luganese

Arrestato un 40enne cittadino svizzero residente nel Luganese. L’uomo – con numerosi precedenti specifici alle spalle, spiega la Polizia cantonale – è sospettato di aver commesso, in maniera sistematica, furti all’interno delle automobili sottraendo contanti, beni di valore e carte di credito.

La perquisizione della stanza in uso al 40enne ha infatti portato al rinvenimento di diversi oggetti di dubbia provenienza, di carte bancarie e documenti nonché di alcune migliaia di franchi in contanti.

Le ipotesi di reato sono di furto aggravato, ripetuta sottrazione di una cosa mobile, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dati, ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori. L’arresto è stato nel frattempo confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Per evitare sgradite sorprese – sottolinea la Polizia cantonale – si ricorda l’importanza di non lasciare in mostra all’interno della propria vettura oggetti di valore (apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti e quant’altro) e di chiudere sempre il proprio veicolo (finestrini compresi) anche se ci si allontana per brevi intervalli di tempo.