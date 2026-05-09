Domani Verona-Como all’ora di pranzo. Società in festa: Primavera promossa

Un fine settimana che potrebbe entrare nella storia del Como. La prima squadra è attesa dalla trasferta di Verona. Si gioca allo stadio Bentegodi alle 12.30. Biancoblù a caccia dei punti che potrebbero sancire la matematica partecipazione a una coppa europea della prossima stagione.

Ma non è tutto: la squadra Primavera, pareggiando 2-2 in trasferta con la Virtus Entella, ha conquistato la promozione nel campionato Primavera 1, che equivale alla serie A di categoria. Medesimo traguardo era stato raggiunto dalla formazione femminile del club lariano, con la prima squadra delle donne che, dal canto suo, è stata promossa in A.

Una stagione indimenticabile, dunque, con la prima squadra del Como attesa dalla trasferta di Verona, poi dalla gara interna con il Parma – in data ancora da definire – e dalla conclusione a Cremona.