“Storie e misteri del Lago di Como”, l’incontro a Menaggio

Presentato oggi nell’aula magna della scuola media di Menaggio “Storie e misteri del Lago di Como” un’iniziativa editoriale di Etv Publishing. Un libro a fumetti che racconta quattro storie d’amore intrecciate alle vicende di donne e uomini protagonisti di epoche diverse tra loro: il Risorgimento e le Cinque Giornate di Como, la nascita della Ferrovia Menaggio-Porlezza, la fuga verso la Svizzera nell’inverno del 1944 e l’emigrazione in Sicilia dall’Altolago nel Seicento. Presenti l’autore di testi e sceneggiatura Dario Campione, e Alessandro Piccinelli, disegnatore con Claudio Villa.