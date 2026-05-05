“Storie e misteri del Lago di Como” in mostra a Palazzo Pirelli fino all’8 maggio

“Storie e misteri del lago di Como” sbarca a Palazzo Pirelli. Questa mattina è stata inaugurata allo Spazio Eventi la mostra “Il Lario a fumetti”, realizzata da Etv Publishing in collaborazione con il consiglio regionale, tratta dalla trilogia firmata dal giornalista Dario Campione e dai due maestri del fumetto, Claudio Villa e Alessandro Piccinelli.

Hanno partecipato al taglio del nastro il presidente del consiglio regionale Federico Romani, la presidente della Commissione Cultura e promotrice dell’iniziativa Anna Dotti e i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Marisa Cesana. Presenti anche i fumettisti Villa e Piccinelli e l’amministratore delegato di Espansione Srl Mario Rapisarda.

“Il valore più grande di questa iniziativa: – ha commentato Romani – trasformare il patrimonio locale in un’esperienza capace di attrarre, incuriosire, coinvolgere”.

“Quelle raccontate in questi panel sono storie e leggende che occupano uno spazio ampio nella nostra cultura – ha sottolineato Dotti -. Quella a fumetti è una narrativa differente da quella tradizionale e che cattura l’attenzione di un pubblico eterogeneo. Credo sia importante aprire le porte di Palazzo Pirelli a un’iniziativa che rappresenta in modo originale e innovativo la nostra identità comasca”.

“Una Como molto originale, vista sotto un altro aspetto – ha aggiunto Orsenigo – Questo libro riesce a piacere ai comaschi ma anche ai turisti”.

“Il fumetto è un mezzo di comunicazione trasversale. – ha spiegato Piccinelli – Nasce per i ragazzi, ma questo progetto dimostra che può rivolgersi a tutti. Raccontiamo il nostro lago, il nostro amore e la nostra passione per il territorio comasco, proponendo storie inedite”.

“Il nostro obiettivo – ha continuato Villa – è stato quello di mischiare la fantasia a fatti realmente accaduti, collocando all’interno della storia italiana, pagine meno conosciute riguardanti episodi storici avvenuti sul territorio comasco. Tutti conosciamo, per esempio, le Cinque giornate di Milano, ma anche Como ha da raccontare diverse cose sui ribelli che hanno scacciato gli austriaci. Questo è il senso del libro e della mostra”.

“La trilogia – ha dichiarato Rapisarda – è nata dall’idea di raccontare in modo innovativo uno dei territori più belli della nostra regione e del Paese. I primi due volumi sono già stati pubblicati, l’ultimo è in arrivo alla fine di quest’anno”.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 8 maggio dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13 con ingresso libero.