Posti di blocco e controlli a Mariano Comense, minorenne denunciato per spaccio

Un minorenne è stato denunciato per spaccio dai carabinieri di Mariano Comense. Il ragazzo è stato scoperto con 13 grammi di hashish e denaro contante ieri sera, durante un controllo straordinario per la prevenzione e il contrasto dei furti in abitazione, dei reati predatori e del traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha coinvolto le pattuglie della tenenza di Mariano Comense, in collaborazione anche con il personale della polizia locale e ha interessato le principali arterie stradali, le aree maggiormente sensibili e i punti considerati più esposti al rischio criminalità. I militari dell’Arma hanno effettuato una capillare attività di pattugliamento e posti di controllo, procedendo alla verifica di autovetture, persone sospette, esercizi pubblici e luoghi di aggregazione, con una presenza costante e visibile sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini.

Complessivamente sono state controllate numerose autovetture e identificate 34 persone tra conducenti e passeggeri. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta agli esercizi pubblici: tre le attività sottoposte a controllo, mentre nei confronti di un esercizio commerciale è stata elevata una diffida amministrativa poiché già destinatario di un precedente provvedimento di temporanea sospensione della licenza.