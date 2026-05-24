Nova Como e i partiti ai Giardini a Lago: “Il Comune inaugura un insuccesso”

Sopralluogo dell’associazione Nova Como e di alcuni esponenti politici ai Giardini a Lago, poco prima della festa di inaugurazione parziale dell’area organizzata per il pomeriggio di oggi dal Comune.

Presenti al Tempio Voltiano, per Nova Como Vincenzo Falanga e Teresa Minniti, accompagnati da esponenti di Forza Italia, Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Azione, Giovani Democratici.

“E’ stato un momento di riflessione per dire che la festa organizzata oggi dal Comune è inopportuna – ha detto il presidente di Nova Como Vincenzo Falanga – La città non merita buffonate e mistificatori della realtà ma rispetto. Quest’area è chiusa da 24 mesi e probabilmente poteva essere chiusa progressivamente, in base all’avanzamento dei lavori. Serve un’area che sia a disposizione delle famiglie, di chi vive la città e di chi fa sport e questa non lo sarà, manca una visione della città del prossimo futuro”.

“Il Comune inaugura un insuccesso – aggiunge la vicepresidente Teresa Minniti – La Soprintendenza non è in ritardo, ha tempo fino alla fine di giugno per dare un parare su una variante che è stata presentata a febbraio, quando il cantiere era già in ritardo. Dopo la festa organizzata per oggi questo rimarrà uno spazio privo di strutture e di fruibilità per i bambini e le famiglie”.