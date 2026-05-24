Seggi aperti in dieci Comuni lariani per le elezioni amministrative

Urne aperte dalle 7 di questa mattina in dieci comuni della provincia di Como per le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. In tutti i casi il responso sarà noto già domani perché si tratta di paesi al di sotto dei 15mila abitanti e non è previsto un eventuale ballottaggio.

I seggi sono aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono 32.257 gli elettori comaschi chiamati alle urne. Al voto i residenti di Turate, Guanzate, Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Domaso, Valsolda, Lipomo, Montorfano, Plesio e Cerano d’Intelvi.

Complessivamente in Lombardia sono 93 i municipi che rinnoveranno i consigli comunali ed eleggeranno i nuovi sindaci tra cui i due capoluoghi Lecco e Mantova. Per votare è necessario portare al seggio un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono previste aperture straordinarie dei comuni per chi avesse smarrito la tessera.