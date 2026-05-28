Sant’Anna, il Cup cambia sede e orari. Al via i lavori per raddoppiare i posti del nido aziendale

Cambiamenti in vista per il Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale Sant’Anna, che dal 1° giugno si trasferisce in una nuova area e modifica i suoi orari di apertura. Lo spostamento consentirà l’avvio dei lavori di ampliamento dell’asilo nido aziendale, che passerà da 18 a 38 posti, a favore dei dipendenti e delle loro famiglie.

Gli sportelli del Cup si spostano al piano -1, sotto l’Infopoint. L’area è raggiungibile tramite scale mobili o scale a piedi, mentre per le persone con disabilità o difficoltà motorie è disponibile l’ascensore. Per raggiungere la nuova area, grazie alla collaborazione dell’associazione A.Ma.Te che ne finanzierà la realizzazione, sarà predisposta un’apposita segnaletica a pavimento. Personale e volontari, nelle prime settimane, saranno poi a disposizione, per indicare il nuovo percorso.

Il Cup sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 17.30 (con ultimo biglietto emesso dal totem alle ore 17.10; ora invece l’ultimo biglietto viene emesso alle 17.30), e il sabato dalle 8 alle 13 (con ultimo biglietto emesso dal totem alle ore 12.45).

Come detto, il trasferimento del Cup è legato ai lavori, che partiranno la prossima settimana e dovrebbero terminare a settembre, per raddoppiare i posti dell’asilo nido utilizzato dai dipendenti dell’ospedale. Le prime fasi non comporteranno interferenze con l’attività del nido, che quindi resterà aperto e funzionante. Per il periodo in cui si renderà necessaria la chiusura del servizio, Asst Lariana sta lavorando alla stipula di un accordo con l’amministrazione comunale di Montano Lucino affinché i bambini possano frequentare la loro struttura, con le stesse educatrici perché la cooperativa che gestisce il nido dell’ospedale sarà la stessa che gestirà poi il nuovo nido realizzato a Montano Lucino.

A metà giugno ci sarà poi un’ulteriore novità, perché anche Asst Lariana adotterà il CUP unico regionale, che coinvolgerà progressivamente tutte le strutture pubbliche e quelle private accreditate. Prenotazioni e disdette saranno più facilmente gestibili dai cittadini grazie all’utilizzo di diversi canali: il contact center regionale al numero verde 800 638 638 (02/99 95 99 da rete mobile) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi; direttamente dal proprio smartphone utilizzando l’app SALUTILE; attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico; il sito di Regione https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/ e in farmacia.