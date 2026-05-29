L’Argentina convoca Nico Paz ai Mondiali

Lionel Sebastian Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiali 2026. Nel gruppo anche il comasco Nico Paz. Non c’è invece l’altro biancoblù Maximo Perrone, autore di una ottima stagione e pure nel giro della Nazionale campione del mondo.

Con Paz l’unico altro convocato dal campionato italiano è l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.



Una chiamata attesa per il fuoriclasse del Como, che la Lega di Serie A ha votato come migliore centrocampista del campionato 2025-2026, anche se, nella lista di Scaloni compare invece come attaccante. Giocatore che la squadra i lariana cercherà di trattenere nella prossima stagione, anche se la decisione definitiva toccherà al Real Madrid.



L’Argentina è attesa ora da due amichevoli, il 7 giugno contro l’Honduras, il 10 giugno con l’Islanda.

L’esordio ai Mondiali il giorno 17 contro l’Algeria. Nel girone di qualificazione seguiranno le sfide contro l’Austria il 22 e la Giordania il 28.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli e Juan Musso.

Difensori: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico e Facundo Medina.

Centrocampisti: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Valentín Barco.

Attaccanti: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada e Nico Paz