Sostanze dopanti vietate nella borsa, bloccato in dogana 57enne

Sostanze dopanti vietate trasportate illecitamente nel bagaglio. Un italiano di 57 anni che rientrava in Svizzera a bordo di un bus è stato controllato alla dogana di Brogeda dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. L’uomo è stato trovato in possesso di prodotti dopanti non permessi dalla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici. Aveva 262 pastiglie e 38 fiale di steroidi anabolizzanti e testosterone. La merce è stata sequestrata e il caso segnalato a Swiss Sport Integrity, autorità competente in materia.