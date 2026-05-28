Incidente a Carbonate, morto Nicolò Vergani, studente di 18 anni di Cislago

E’ morto all’ospedale Niguarda, dove era stato trasportato in condizioni disperate Nicolò Vergani, studente di 18 anni di Cislago, in provincia di Varese, coinvolto lunedì nel primo pomeriggio in un drammatico incidente a Carbonate. In sella alla sua moto, il ragazzo si è scontrato con un’auto e dopo l’impatto è stato sbalzato contro un cancello, riportando traumi gravissimi.

Soccorso con l’elicottero, era stato trasportato al Niguarda. Dall’ospedale ieri sera la notizia della morte, che si è diffusa rapidamente tra compagni e amici che fino all’ultimo hanno sperato che Nicolò potesse salvarsi. In lutto l’intera comunità di Cislago.

Studente dell’istituto don Milani di Tradate, giocatore di basket dell’under 19 di Progetto Ma.Go., Nicolò ha avuto un incidente dopo la scuola lunedì scorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e la procura di Como ha aperto un’indagine che diventa per omicidio stradale dopo la morte del 18enne. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. La 23enne che era alla guida dell’auto e un passeggero 21enne hanno riportato solo lievi traumi.

Decine nelle ultime ore i messaggi di cordoglio, soprattutto del mondo del basket e dalla scuola. “Il dirigente scolastico e tutta la comunità del Don Milani si unisce sentitamente al dolore della famiglia per l’improvvisa e tragica scomparsa dello studente Nicolò Vergani della 4B GCOM – è il messaggio pubblicato dalla scuola – Nicolò, studente vivace e partecipe, appassionato di basket, è stato parte integrante della vita scolastica e del tessuto sociale del Don Milani, grazie al suo carattere estroverso e alla sua inconfondibile ironia. La sua inaspettata scomparsa lascia interdetti i compagni di classe, impreparati alla presenza assordante di un banco vuoto nella loro aula, i suoi insegnanti, increduli dinanzi ad una perdita impensabile, e tutta la comunità educante, che si impegna a custodirne con cura il ricordo e ad onorarne la memoria”.

“La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti di Progetto Ma.Go partecipano sentitamente al dolore per la prematura scomparsa di Nicolò Vergani, nostro atleta dell’Under19 e persona genuina e splendida – il messaggio della sua società sportiva – Ci stringiamo alla famiglia di Nik e porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Lele, Valentina, Letizia e Stefano. Nik, ti sentiremo sempre in campo con noi”.