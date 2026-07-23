Sant’Anna: percorsi colorati per raggiungere i servizi. Cup al piano -1 e nuova segnaletica interna

Orientarsi in ospedale talvolta può diventare poco semplice. Corridoi, ascensori, reparti distribuiti su più piani a cui si aggiunge quel pizzico di ansia per una visita, possono mandare in confusione i pazienti. Al Sant’Anna, diventa tutto più facile: basta seguire il colore giusto. Sono stati infatti rinnovati i percorsi interni con centinaia di metri di nuova segnaletica posizionata lungo pavimenti e pareti. Un sistema semplice e immediato che accompagna le persone fino ai reparti e ai servizi, riducendo dubbi, perdite di tempo e richieste di informazioni.

Il progetto è stato realizzato grazie all’associazione di volontariato A.Ma.Te, che ha finanziato l’intervento e ne ha seguito tutte le fasi, dalla progettazione fino alla posa delle nuove strisce colorate

La novità principale riguarda il Centro Unico Prenotazioni, il CUP, che è stato trasferito dal piano terra al piano -1.

Un piccolo cambiamento, ma con un impatto concreto sulla quotidianità di migliaia di persone. Perché trovare subito piano e direzione giusta significa anche arrivare con meno stress alla visita e migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale.