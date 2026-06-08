Lugano Summer Ride, successo del francese Paul Magnier

Dopo la vittoria di Mads Pedersen nel 2025, la gara ciclistica Axion Lugano Summer Ride ha visto anche quest’anno primeggiare il vincitore della classifica a punti dell’ultimo Giro d’Italia, il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step.

Dopo essersi concessi un abbondante bagno di folla nella città ticinese, i partecipanti della gara dei professionisti hanno iniziato a combattere con continui ribaltamenti di situazione, non lasciando un attimo di respiro al folto pubblico presente, che ha potuto seguire la corsa centimetro per centimetro anche grazie alla ripresa con droni proiettata sugli schermi presenti in zona traguardo.



Alla fine dei 26 giri, corsi alla media di 42 chilometri orari, ha prevalso in volata il ventiduenne francese della Soudal Quick-Step Paul Magnier, davanti agli italiani Luca Mozzato, portacolori della Tudor Pro Cycling Team, e Davide Piganzoli del Team Visma-Lease a Bike. Tra i corridori più combattivi che hanno animato la corsa è tato premiato Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che ha sfoggiato la maglia azzurra di vincitore della classifica degli scalatori al recente Giro d’Italia.

A Lugano la giornata di corse è iniziata ieri alle 11.30 con le competizioni iscritte nel calendario nazionale dedicate alla categoria scolari (fino all’età di 14 anni), seguite dalla categoria U17 e U19. Un buon numero di ragazze e ragazzi ha potuto confrontarsi sullo stesso percorso dei big, sostenuti dal calore di un pubblico folto ed entusiasta, di buon auspicio per il futuro del ciclismo ticinese.

È poi stata la volta degli amatori, suddivisi in due categorie: gli Evergreens (con oltre 50 anni), e gli Young Seniors (sotto i 50 anni), che hanno dato vita a corse sprint a eliminazione sulla distanza di 2.9 chilometri molto combattute e spettacolari, anche sotto lo sguardo di alcuni professionisti, che hanno raggiunto il parterre dell’evento in anticipo per firmare autografi e concedersi a un giro di fotografie.