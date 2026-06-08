Como 1907, la premiazione a Palazzo Pirelli

Domani mattina nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli a Milano, prima dell’inizio dei lavori della seduta di consiglio regionale, è in programma la premiazione delle squadre di calcio professionistiche (Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese) che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025-2026.

Interverranno per l’Inter il presidente Giuseppe Marotta, per il Como il direttore sportivo Carlalberto Ludi, per il Monza l’amministratore delegato Mauro Baldissoni, per la Folgore Caratese il presidente Michele Criscitiello e per il Desenzano il presidente Roberto Marai: sarà presente anche il presidente del Coni Lombardia Marco Riva.



La cerimonia avrà inizio alle ore 10 con gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del presidente della giunta regionale Attilio Fontana: a seguire le singole premiazioni.