Domani a Lariofiere Acinque presenta il primo Report sul Valore Condiviso di Gruppo

Domani a Lariofiere di Erba il Gruppo Acinque presenta il primo Report sul Valore Condiviso di Gruppo. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza in presenza (previa prenotazione) e online sull’apposita piattaforma. Un appuntamento per mettere in rete le persone, le risorse e le iniziative legate all’innovazione. L’obiettivo è mettere a fattor comune il potenziale dei territori in cui la società opera per vincere la sfida dell’attrattività, avendo come punto di partenza il primo Valore Condiviso di Gruppo, cioè l’analisi puntuale e indipendente di quanto l’attività della multiutility porta al territorio.

“La presentazione del primo Valore Condiviso di Acinque rappresenta un punto di partenza concreto per dare forma a una rete sovraprovinciale, capace di mettere a sistema bisogni e opportunità emersi nelle varie tappe di Scambi d’energia – spiega Stefano Cetti, amministratore delegato del Gruppo Acinque – Anche da questo ascolto è nato un percorso strutturato, che si tradurrà in azioni e progettualità raccolte nel nostro piano decennale. Il nostro obiettivo è massimizzare i benefici per i nostri territori, lavorando insieme alle comunità e agli stakeholder. Un impegno che guarda al futuro, costruito su basi condivise e solide”.

Tra i relatori presenti per parlare di energia, infrastrutture, nuove tecnologie, persone e futuro, Massimo Sertori, assessore a Enti Locali, Montagna e Risorse Energetiche; Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo; Stefano Besseghini, ricercatore CNR, già presidente di ARERA; Cristina Lubinski, Head of ESG Business Synergies Intesa Sanpaolo; Matteo Parravicini, presidente di Assolombarda sede di Monza e Brianza; Stefano Soliano, amministratore delegato di C.NEXT; Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo di Lecco – Politecnico di Milano, Aldo Bonomi, sociologo e fondatore del consorzio Aaster.