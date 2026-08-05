Ubriaco e molesto sul treno in direzione Como-Lago, denunciato 34enne di Lezzeno

Ubriaco e molesto sul treno, un 34enne italiano residente a Lezzeno è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Alle 17 di ieri una volante è intervenuta alla stazione di Como-Lago, dove era stata segnalata la presenza dell’uomo, a bordo del treno che stava arrivando in stazione. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il 34enne, sprovvisto di documenti, che, ubriaco, manifestava un comportamento aggressivo. Il capotreno ha segnalato agli agenti che, durante il tragitto, l’uomo oltre a creare disagio agli altri passeggeri, infastidendoli con urla e frasi sconnesse, aveva danneggiato la cartellonistica interna, staccandola con violenza, oltre ai sigilli degli estintori della carrozza. Il 34enne è stato accompagnato in questura ed è stato – come detto – denunciato.