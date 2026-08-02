I francesi del Lens conquistano l’edizione 2026 della Como Cup

L’edizione 2026 della Como Cup, si è chiusa con la vittoria dei francesi del Lens. Allo stadio Sinigaglia, nella finalissima, i transalpini hanno superato per 3-1 gli spagnoli del Villarreal. Un match tra due compagini che, come il Como, parteciperanno alla prossima Champions League. Al termine è stata festa per i sostenitori del Lens, che hanno seguito la squadra del cuore in questa trasferta con cori per 90 minuti e un tifo molto pittoresco.

Torneo amichevole, ma non è mancata tensione. Nel finale le squadre hanno dato vita ad una scaramuccia, a pochi secondi dalla fine, con l’espulsione dello spagnolo Navarro da parte dell’arbitro Sozza, che peraltro ha avuto come quarto ufficiale il comasco Andrea Colombo.

La partita tra Lens e Villarreal si è sbloccata nei primi minuti: al 4′ spagnoli in vantaggio con la rete di Pérez. La reazione del Lens non si è fatta attendere e all’8′ Udol ha siglato la rete dell’1-1. Nella ripresa il Lens si è riportato avanti al 61′ con un calcio di rigore trasformato da Florian Thauvin (ex Udinese), per poi chiudere definitivamente il match al 90′ con la realizzazione di Fofana, subentrato all’inizio del secondo tempo.

Al termine, alla cerimonia di premiazione hanno fatto gli onori di casa il presidente del Como 1907 Mirwan Suwarso, e il Chief Brand Officer Rhuigi Villaseñor, che hanno consegnato il trofeo della Como Cup ai giocatori del Lens. Come è noto, la squadra lariana (vincitrice nel 2025) è giunta terza dopo aver superato nella “finalina” del torneo per 3-2 i portoghesi del Famalicão.

Nella finale per il quinto posto, il Crystal Palace ha superato i sauditi dell’AlUla SC per 3-1.

Una fase del match tra Lens, in maglia scura, e Villarreal (foto Roberto Colombo)

L’arbitro comasco Andrea Colombo (foto Roberto Colombo)

Il gol segnato su rigore dall’ex Udinese Thauvin (foto Roberto Colombo)

La scaramuccia nel finale di gara, in pieno recupero (foto Roberto Colombo)