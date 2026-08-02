Europei di canottaggio a Varese, due ori targati Como: festeggiano Schincariol e Borgonovo

Due medaglie d’oro comasche nella prima giornata di finali dei Campionati Europei Assoluti di Varese.

I due titoli continentali arrivano dai Pesi Leggeri. Nel doppio femminile Melissa Schincariol della Canottieri Cernobbio e Elena Sali della SC Bissolati hanno conquistato l’oro davanti a Grecia e Ucraina, confermando quanto di buono avevano già mostrato nella preliminary race. Le azzurre hanno preso il comando fin dalle prime battute e hanno progressivamente costruito una vittoria che rappresenta per entrambe un risultato importante anche in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

“La gara è stata molto impegnativa – ha spiegato Melissa Schincariol – Conoscevamo la forza dell’equipaggio greco, reduce dai due Campionati del Mondo Under 23 vinti in doppio. Io ed Elena siamo accomunate dalla determinazione: infatti, nonostante fossimo abbastanza agitate, siamo riuscite a partire decise. Qualche intoppo nella parte centrale per le onde però siamo riuscite a rispondere a tutti gli attacchi della Grecia nel migliore dei modi”.

Oro anche nel doppio Pesi Leggeri maschile con il comasco Giovanni Borgonovo della Canottieri Gavirate e Tito Christoforakis del Cus Torino. “Un campo come al solito molto veloce. Non ci aspettavamo l’Azerbaigian così forte, auspicavamo di staccarli dopo 750 metri. Siamo soddisfatti: alla fine la medaglia del colore più bello ce l’abbiamo noi” ha spiegato il canottiere lariano.

La giornata porta anche altri piazzamenti per gli atleti legati al Lario. Marco Selva (Marina Militare/Cernobbio) è giunto quinto nel doppio maschile insieme a Niels Torre; quinto posto anche per il quattro senza femminile con Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/Moltrasio), Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Angelica Merlini. Sesto il quattro senza maschile con Davide Comini (Fiamme Oro/Moltrasio), con Davide Verità, Gennaro Di Mauro e Alessandro Gardino.

Oggi la Schiranna assegnerà le ultime medaglie e ancora una volta i lariani saranno in prima linea.