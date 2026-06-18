I vigili del fuoco salvano un puledro neonato: in loro onore si chiamerà “Drago”

Intervento dei vigili del fuoco in località Alpeggio Narele, nel comune di Esino – sul Lario lecchese – , per il salvataggio di un puledro neonato, scivolato all’interno di una scarpata impervia. Il piccolo equino, venuto alla luce soltanto il giorno precedente, ha trascorso l’intera notte bloccato nel dirupo.

Considerata la difficile posizione è stato chiamato l’equipaggio dell’elicottero “Drago” ha provveduto a mettere in sicurezza con un verricello il puledro, sollevandolo dal burrone per poi elitrasportarlo in una zona pianeggiante e sicura. Una volta a terra, l’animale è stato immediatamente riconsegnato alle cure dei proprietari ed è stato chiamato “Drago”, in omaggio ai Vigili del Fuoco che lo hanno salvato.