Un doveroso omaggio nel ricordo della famiglia Mauri. Alla cerimonia di commemorazione della strage di Bologna la città di Como era rappresentata dall’assessore Monica Doria e dal consigliere Stefano Legnani.
A Bologna e a Como, e nel cimitero dove sono sepolti, sono stati ancora una volta ricordati – come sempre avviene il 2 agosto – Carlo (32 anni), Luca (6 anni) e Anna Maria Bosio in Mauri (28 anni), che persero la vita tra le macerie del primo binario.
Commemorazione della strage, la delegazione comasca alla stazione di Bologna
Un doveroso omaggio nel ricordo della famiglia Mauri. Alla cerimonia di commemorazione della strage di Bologna la città di Como era rappresentata dall’assessore Monica Doria e dal consigliere Stefano Legnani.