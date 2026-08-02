Strage di Bologna, Como ricorda Carlo, Luca e Anna Maria Mauri

La città di Como in occasione dell’anniversario della strage alla stazione di Bologna – avvenuta il 2 agosto del 1980 – ha ricordato la famiglia Mauri. Carlo (32 anni), Luca (6 anni) e Anna Maria Bosio in Mauri (28 anni) il 2 agosto del 1980 hanno perso la vita in circostanze tragicamente sfortunate. In viaggio in auto verso la Puglia, furono costretti ad uno stop forzato per un tamponamento in autostrada nei pressi del capoluogo emiliano. In attesa della riparazione decisero di proseguire il viaggio in treno. Arrivati alla stazione di Bologna poco prima dell’esplosione, rimasero uccisi tra le macerie del primo binario. A loro nel 2016 è stato dedicato un piazzale a Tavernola.

Il 2 agosto a Como, come ogni anno, a nome della città sono stati deposti fiori sulla tomba della famiglia al Cimitero Monumentale.

A Bologna, dove si è svolta la cerimonia di commemorazione del 46° anniversario della strage – in cui 85 persone persero la vita e 200 rimasero ferite – il Comune di Como ha come sempre partecipato con una propria rappresentanza e con il gonfalone. La manifestazione è stata promossa dall’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi.