Cade un cornicione a Porlezza, intervento dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco a Porlezza, in via Garibaldi, presso la chiesa di Santa Marta, edificio del 1721, dove una porzione di cornicione si è staccata cadendo sulla pubblica via.

Fortunatamente nessun pedone è stato coinvolto.

Sul posto i pompieri del distaccamento di Menaggio e Dongo che hanno transennato la strada e provveduto alla messa in sicurezza delle parti pericolanti della facciata