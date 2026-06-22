Da Regione oltre 1 milione alla protezione civile. La Russa: “Un sistema sempre più efficiente”

Oltre un milione di euro alla protezione civile per migliorare la capacità di risposta del sistema lombardo. Coinvolte le province di Como, Bergamo e Mantova. Regione Lombardia sostiene le attività delle colonne mobili provinciali. Con una delibera di giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sono stati stanziati complessivamente 1,15 milioni di euro per i Comuni comaschi di Canzo ed Erba, a cui si aggiungono Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e Sustinente, nel Mantovano. Le risorse sono destinate all’implementazione della rete dei centri polifunzionali di emergenza di protezione civile. I cpe rappresentano la rete logistica territoriale. Operano, inoltre, come poli di riferimento per lo smistamento di mezzi e per lo svolgimento delle attività di addestramento dei volontari.

Da Regione Lombardia oltre 1 milione alla protezione civile

L’obiettivo dell’investimento è “rendere il sistema sempre più efficiente e pronto a intervenire in caso di emergenze, valorizzando il prezioso lavoro svolto dai volontari”. A dirlo è l’assessore regionale Romano La Russa. “Le risorse – precisa – consentiranno di completare e potenziare sedi fondamentali per le colonne mobili provinciali, attraverso interventi che vanno dall’adeguamento sismico alla realizzazione e al completamento di nuovi spazi logistici e per l’addestramento dei volontari”.

Con il contributo di Regione Lombardia, il Comune di Canzo riceverà 500mila euro per la realizzazione del secondo lotto del cpe. 200mila euro a Erba, invece, per il completamento del Cpe del Lambrone. A questi finanziamenti si aggiungono i 150mila euro ad Alzano Lombardo per l’adeguamento sismico e la riqualificazione della sede del Cpe e 300mila a Sustinente per la realizzazione di un lotto di lavori a completamento del centro.

Il contributo regionale permette di finanziare iniziative di interesse pubblico e sociale attraverso il completamento delle sedi logistiche e di addestramento delle colonne mobili provinciali della protezione civile. Con i Comuni di Canzo e Sustinente verranno stipulate apposite convenzioni. Per i Comuni di Alzano Lombardo ed Erba, invece, si procederà all’integrazione delle convenzioni già in atto.