Mariano Comense, i militari presidiano la stazione. Molteni: “A tutela della sicurezza di tutti”

I militari dell’operazione ‘Strade sicure’ entrano da oggi in servizio anche nella stazione di Mariano Comense. Il segretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha portato il suo saluto istituzionale ai militari dell’Esercito che, come stabilito dal Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, garantiranno un presidio su due turni alla settimana. Presenti con il sottosegretario Molteni anche il questore di Como, Filippo Ferri, il prefetto Corrado Conforto Galli, il deputato della Lega, Eugenio Zoffili, il sindaco di Mariano Comense, Giovanni Alberti, e l’Arma dei Carabinieri.

“I militati affiancheranno l’eccellente lavoro che già svolgono le forze dell’ordine a tutela della sicurezza di cittadini, pendolari, studenti, giovani e lavoratori. – ha dichiarato Molteni – Rafforzare la presenza di uomini e donne in divisa nei luoghi a maggiore rischio criminalità, come gli scali ferroviari, significa ribadire con fermezza la presenza dello Stato e il suo impegno concreto contro l’illegalità. Con questa ulteriore estensione di ‘Strade sicure’ sul territorio comasco, che oltre alla presenza dei militari in stazione prevede una vigilanza appiedata e dinamica anche nelle aree limitrofe, innalziamo il livello e la qualità della sicurezza a vantaggio di tutta la comunità – ha continuato Molteni – e potenziamo la sinergia tra l’esercito e i presidi territoriali di polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, in quella logica di sicurezza integrata che rappresenta un caposaldo delle politiche messe in campo del governo per difendere l’ordine pubblico”.