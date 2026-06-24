Due nuovi funzionari in questura a Como. In servizio da oggi

La questura di Como da oggi ha due nuovi funzionari, il commissario Francesca Buccella, 29 anni, abruzzese laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e il commissario Fabrizia Liguori, 30 anni, campana, laureata in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Entrambe hanno appena concluso il 114° Corso di Formazione alla Scuola Superiore di Polizia. Ad accogliere i due nuovi funzionari, questa mattina, il questore di Como Filippo Ferri, che le ha poi accompagnate a un incontro con il prefetto Corrado Conforto Galli, alla presenza anche del commissario della polizia di Stato Eleonora Bolzon assegnata alla direzione del settore di polizia di frontiera di Ponte Chiasso.