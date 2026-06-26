Domani i fuochi d’artificio all’Isola Comacina. Pronto un piano di sicurezza, Regina chiusa dalle 20

Posti di blocco sulle strade e controlli sul lago domani per la tradizionale Sagra di San Giovanni. La polizia di Stato, al termine di una riunione in prefettura e un tavolo tecnico in prefettura ha predisposto il piano di sicurezza per l’evento, che richiama decine di migliaia di persone.

Sulla statale Regina, tra Argegno e Menaggio, saranno disposti posti di controllo della polizia stradale, dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale e provinciale. Le pattuglie faranno verifiche costanti sulla regolare somministrazione di cibi e bevande e controlli mirati con l’etilometro per evitare l’abuso di alcoolici con l’uso dell’etilometro. Presidio costante anche sul lago per garantire un corridoio di navigazione e verificare l’eventuale abuso di alcol anche sulle barche.

A Ossuccio verrà istituito un posto di comando avanzato di coordinamento interforze, allestito in un ufficio mobile dei vigili del fuoco per monitorare tutte le operazioni di ordine pubblico garantendo l’immediato intervento anche sanitario in tutta la zona interessata dalla manifestazione.

Lo spettacolo pirotecnico, momento clou della sagra è previsto alle 22.30 di domani. Dalle 20 alle 24, nel tratto tra Argegno e Lenno, la statale Regina sarà chiusa al traffico dei veicoli come da ordinanza del prefetto. Il percorso alternativo prevede il passaggio da Argegno – Centro Valle Intelvi – Laino – Porlezza – Menaggio e Lenno. Il transito sarà consentito ai motoveicoli, oltre ai residenti di Tremezzina, Colonno e Sala Comacina. I non residenti possono accedere alle strade interne comunali con auto e moto esclusivamente per parcheggiare nelle aree pubbliche a pagamento previste dall’organizzazione. Bisognerà esibire il biglietto acquistato per il posteggio (si può comprare soltanto in loco il giorno stesso dalle 10 e alle 16, fino esaurimento posti).

A Ossuccio il parcheggio per le auto costa 10 euro, 5 per le moto. 5 euro anche a Lenno per avere un posto auto. I mezzi pesanti di lunghezza superiore ai 9,10 metri non potranno circolare in direzione sud, verso Como, dalle 16 alle 24 nel tratto stradale da Tremezzina – località Ossuccio – a Colonno. Potenziate le corse degli autobus. Per ulteriori dettagli consultare il sito del Comune di Tremezzina.