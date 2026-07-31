Fiera del Libro, torna l’appuntamento in piazza Cavour. Dal 29 agosto la 74esima edizione

Dal 29 agosto al 13 settembre piazza Cavour torna a trasformarsi nella casa dei libri. La Fiera del Libro di Como apre la sua 74ª edizione con oltre novanta appuntamenti tra incontri con gli autori, musica, cinema, laboratori per bambini e iniziative diffuse in diversi luoghi della città. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Cernezzi dal sindaco Alessandro Rapinese, dall’assessore alla Cultura Enrico Colombo e dagli organizzatori.

L’edizione 2026 rientra nel progetto comunale “Comolegge”, nato per mettere in rete le principali iniziative letterarie del territorio. Un percorso che, come ha ricordato l’assessore Colombo, ha permesso di dare continuità alla manifestazione dopo gli anni di incertezza, consolidando la collaborazione con il Comune. Un accordo che garantisce alla Fiera, per i prossimi tre anni, l’utilizzo di piazza Cavour e il sostegno economico dell’amministrazione.

Tra le novità più significative c’è il rafforzamento del progetto dedicato all’accessibilità, sviluppato insieme al Ministero per le Disabilità. Venticinque incontri saranno tradotti nella lingua dei segni italiana, sarà riservata una prima fila alle persone con disabilità e ogni giorno è prevista l’”Ora Blu”, una fascia oraria con luci e musica attenuate per favorire la partecipazione delle persone nello spettro autistico. A disposizione del pubblico ci saranno inoltre cuffie antirumore e strumenti pensati per chi vive situazioni di ansia o particolare sensibilità agli stimoli.

L’inaugurazione è in programma sabato 29 agosto alle 11. Nei due padiglioni di piazza Cavour troveranno spazio la mostra mercato e gli incontri con autori, editori e librerie, mentre il calendario coinvolgerà anche il Cinema Astra, l’Ostello Bello e il Tempio Voltiano. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla storia del territorio, al lago e alle attività per bambini e ragazzi. Il programma completo è consultabile sul sito della Fiera del Libro di Como.