Vincoli sulle bici in Ztl, Legambiente Lombardia: “Limitazioni non dettate da buon senso”

Stretta alle bici nella Ztl di Como. Sulla vicenda interviene anche Legambiente Lombardia, attraverso il referente per la mobilità e lo spazio pubblico Federico Del Prete.
“Sulle priorità da dare alla circolazione nelle Ztl manca una governance a livello nazionale, che stabilisca criteri e linee guida -spiega Del Prete – Le amministrazioni locali sono quindi sole di fronte a scelte spesso difficili, che possono creare contraddizioni, come nel caso di Como”.
“Le limitazioni al transito dei velocipedi non sembrano dettate da buon senso, quando questa modalità andrebbe sempre incoraggiata. Riteniamo che piuttosto che intervenire sulla mobilità attiva sia necessario studiare limitazioni al passaggio e alla sosta dei veicoli motorizzati in centro città”.