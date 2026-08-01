Musica e cultura sul Lago di Como. Tremezzina Music Festival, appuntamento dal 2 al 6 agosto

Musica e cultura sul Lago di Como: al via da domani al 6 agosto la ventitreesima edizione del Tremezzina Music Festival. Il fascino del Lario tra flamenco, jazz, canzone d’autore e panorami mozzafiato. Cinque giorni di concerti sulla sponda occidentale del Lago di Como, in cui saranno coinvolti jazzisti italiani, giovani promesse e musicisti di respiro europeo, che presenteranno progetti originali e proposte inedite. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi diretta da Saul Beretta, con il contributo del Comune di Tremezzina e il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia.

La nuova edizione verrà inaugurata domenica 2 agosto alle 17.30 con un “fuori festival” a Griante con una passeggiata musicale tra arte e natura. Lunedì a Lenno, alle 21, la chiesa di Santo Stefano ospiterà il Magnificat. Spazio poi agli appuntamenti di martedì 4 agosto, con tre eventi da segnare in agenda. Si comincerà alle 11 al santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio con l’esibizione intitolata Flamenco Sacro. Si proseguirà con Il cielo in una stanza, l’unico concerto a pagamento della nuova edizione, in programma a Villa Carlotta. Infine, il concerto alle 21 organizzato al parco Teresio Olivelli di Tremezzina, che proporrà un mix coinvolgente di flamenco, jazz e folklore iberico. Al parco Teresio Olivelli appuntamenti in programma anche mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Tutti gli eventi del Tremezzina Music Festival, eccetto quello di Villa Carlotta, saranno a ingresso libero con donazione volontaria. In caso di maltempo, i concerti si svolgeranno presso l’auditorium della scuola primaria di via Elio Sambartolomeo, in località Ossuccio.

Musica e cultura si incontrano anche sulla sponda opposta del lago. A Blevio appuntamento con il Festival Casta Diva. Nato per rendere omaggio alla memoria del grande soprano Giuditta Pasta, che scelse il borgo di Blevio come suo rifugio a metà tra lago e montagna, il festival è giunto alla sua quinta edizione. Il festival propone un calendario di eventi che intreccia musica, teatro, storia, letteratura, arti figurative e costume in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. Concerti all’aperto, incontri culturali, spettacoli e tante altre iniziative animano alcuni dei luoghi più suggestivi del Triangolo Lariano, trasformando piazze, ville storiche e giardini in palcoscenici naturali. Il prossimo appuntamento è a Blevio martedì 11 agosto. Un progetto che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio attraverso il linguaggio universale della musica.