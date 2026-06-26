Nico Paz resta a Como. 60 milioni al Real per trattenere il talento argentino

Nico Paz resterà a Como anche la prossima stagione. Secondo quanto riportano i media spagnoli l’accordo tra la società lariana e il Real Madrid sarebbe stato raggiunto nelle ultime ore, anche se dal Como non arriva alcuna conferma. L’intesa porterebbe il fantasista classe 2004 a vestire ancora la maglia azzurra dopo le due stagioni che ne hanno fatto il punto di riferimento della squadra, capace di trascinarla fino alla qualificazione in Champions League, il primo storico approdo europeo nella storia del club.

L’operazione complessiva vale circa 60 milioni di euro. Nei giorni scorsi, infatti, il Real aveva riacquistato il giocatore dal Como per appena 9 milioni, esercitando una clausola fissata nel vecchio contratto, salvo poi rimetterlo subito sul mercato. I lariani hanno scelto di non lasciarselo sfuggire e di pagare la cifra richiesta dai blancos. I madrileni, dal canto loro, restano comunque interessati al futuro del ragazzo: nell’intesa, infatti, è prevista una nuova clausola che consentirebbe agli spagnoli di riprenderselo a 80 milioni. La società comasca sta però lavorando perché quella possibilità valga soltanto per la prossima estate, così da blindare il giocatore almeno per la stagione del debutto in Coppa.

Sullo sfondo c’era anche l’Inter, da tempo alla finestra e pronta a un investimento importante per strappare l’argentino alla concorrenza. La mossa del Como, però, avrebbe chiuso ogni discorso. A pesare sarebbe stata soprattutto la volontà dello stesso Nico Paz, legato al progetto e soprattutto al rapporto con l’allenatore Cesc Fabregas. Un messaggio arrivato anche dai social, dove poche ore fa l’argentino — impegnato con la sua Nazionale al Mondiale — ha pubblicato una foto in maglia albiceleste ma con in testa il cappellino del Como, gesto che i tifosi lariani hanno subito letto come un segnale di permanenza.