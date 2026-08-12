Champions, definiti gli spareggi. Fuori nomi importanti come Stella Rossa e Olympiakos

Si è concluso il terzo turno di qualificazione di Champions, e ora la fase preliminare della più importante coppa continentale – alla quale parteciperà il Como, da settembre – è destinata a chiudersi con gli spareggi. Chi supera quest’ultimo scoglio accede alla Champions (sorteggio giovedì 27 agosto).

Nel terzo turno non sono mancate le sorprese, come l’eliminazione della Stella Rossa Belgrado (che vinse la Champions a Bari nel 1991) ad opera degli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva e dell’Olympiakos Atene, fuori per mano degli olandesi del Nec Nijmegen.

Avanti, invece, tra gli altri, i francesi del Lione, i turchi del Fenerbahce e i croati della Dinamo Zagabria.

Queste, dunque, le sfide degli spareggi.

Levski Sofia (Bulgaria)-Aek Atene (Grecia)

Celtic Glasgow (Scozia)-Lask Linz (Austria)

Dinamo Zagabria (Croazia)-Viking (Norvegia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)-Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israele)-Saba Baku (Azerbaijan)

Fenerbahce (Turchia)-Olympique Lione (Francia)

Nec Nijmegen (Olanda)-Bodø/Glimt (Norvegia)

