Fabregas alla vigilia di Arsenal-Como: “Test prezioso, enorme opportunità”

Vigilia di Arsenal-Como. La gara dell’Emirates Stadium è in programma alle 20.30 (ora italiana).

Mister Cesc Fabregas ha presentato l’incontro, il primo dei due programmati nel Regno Unito. Il prossimo sarà domenica contro il Liverpool ad Anfield Road.

“È una grande sfida per noi, una partita importante e un’enorme opportunità – ha spiegato Fabregas – Direi che queste prossime due partite rappresentano un’ottima occasione per capire a che punto siamo e quale livello possiamo raggiungere in vista della Champions League. Giocare davanti a 65mila persone, in uno stadio fantastico, contro giocatori di altissimo livello e in un’atmosfera incredibile sarà un test prezioso per noi”.

“So che, non appena è stata annunciata la partita, molti tifosi hanno acquistato i biglietti – ha detto ancora l’allenatore del Como – Come città e come club, siamo davvero orgogliosi di poter venire qui e disputare una partita così importante contro l’Arsenal, una squadra che ha raggiunto una finale di Champions League e ha vinto la Premier League. È un altro passo nel nostro percorso e una grande opportunità per tutti”.

Cesc Fabregas da giocatore è stato un punto di riferimento per l’Arsenal: è arrivato alla squadra inglese nel 2003 – a 16 anni – e, dopo esserne stato capitano, nel 2011 l’ha lasciata per andare a Barcellona.